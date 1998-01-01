Спортсмены вручили автору доклада о допинге иск на 6 миллионов долларов

Российские спортсмены вручили автору доклада о допинге в российском спорте юристу Ричарду Макларену иск на шесть миллионов канадских долларов. Видео, на котором группа россиян во главе с экс-президентом Федерации гребного спорта России Вениамином Бутом вручают Макларену документы, опубликовал в Twitter журналист Никита Камышев.

Как сообщает «Спорт-экспресс», иск о защите чести и достоинства был подан еще полгода назад, но по канадским законам истцы должны лично уведомить ответчика о начале судебного процесса.

Как ранее сообщал Пятый канал, Ричард Макларен в мае 2016 года возглавил комиссию WADA по расследованию махинаций с допинг-пробами во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. После опубликования его доклада многие российские спортсмены не смогли принять участие в Олимпиаде-2016 в Бразилии.