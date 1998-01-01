Концерт Пугачевой назначен на апрель. Фанаты и перекупщики сходят с ума

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой с интригующим названием «Постскриптум» состоится в апреле. Это первое выступление Примадонны за десять лет. Билеты на шоу разошлись в рекордно короткие сроки — в кассах Кремлевского дворца их продали за три часа!

На любви фанатов к Пугачевой решили заработать перекупщики. Цены на билеты они завысили в несколько раз. В программе Пятого канала «Светская хроника» вы узнаете, сколько стоит самый дорогой пропуск на шоу, как отличить фальшивый экземпляр от настоящего, а также увидите кадры сделки с реальным спекулянтом.

Илья Кабанов — давний поклонник Аллы Борисовны. Песни Примадонны он начал слушать еще в юности. С тех пор он не пропустил ни одного концерта артистки, а однажды смог поговорить с ней лично.

— Это были одни из первых рождественских встреч в «Олимпийском». Было очень быстрое общение. Я сказал, что вас очень люблю. Она сказала: «Я знаю», — вспоминает Кабанов.

Илья был одним из первых, кто получил заветный пропуск на шоу. Сайт Кремлевского дворца он проверял в течение нескольких месяцев, задолго до старта продаж. Фанат признается, что покупка напоминала настоящую борьбу.

— 21 декабря у меня на рабочем столе была открыта моя рабочая программа и сайт Кремлевского дворца. И каждые пять секунд я его обновлял, дабы поймать этот момент, когда откроется продажа. Причем это был такой адреналин, это было целое увлечение. Всё на нервах, это были долгожданные билеты на концерт любимой певицы.

Тем, кто не успел купить билет в кассе Кремлевского дворца, приходится искать варианты через посредников. Наценка может достигать 200% от официальной стоимости. Например, самый дорогой билет в партер на первые ряды стоил 70 тысяч рублей, а теперь его можно приобрести за 150.

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Есть и те, кто готов продать собственные билеты на концерт Пугачевой. В интернете десятки предложений. В основном, отдают по первоначальной цене и даже дешевле, но желающих нажиться на фанатской преданности хватает. Вот одно из объявлений — за 22-е место в 22-м ряду продавец просит 50 тысяч рублей. Первоначальную цену на билете предусмотрительно заретушировал.

Корреспонденты программы «Светская хроника» назначили встречу и узнали размер переплаты.

— Вот это билет, который я продаю сейчас. Вы мне передаете деньги, я вам отправляю на почту письмо и это всё у себя удаляю.

— А вы заранее покупали так дешево?

— Я в первый день покупал. Билеты были проданы в течение трех часов, я просто сам ее поклонник.

— И в 22-м за 20 были?

— За 25, с комиссией.

Продавец пугает, что скоро цены на билеты взлетят. Его предложение — самое выгодное. При этом сам спекулянт не постеснялся увеличить стоимость в два раза. Но переплатить деньги за билет — не самое страшное. Можно нарваться на настоящих мошенников, которые за огромную сумму готовы продать обычную бумажку.

— Чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо придерживаться нескольких простых правил. Первое — это приобретать билеты в официальных кассах, либо на официальных сайтах мероприятия. Приобретая через интернет, необходимо ни в коем случае не выкладывать фото билетов в социальные сети, поскольку мошенники могут скопировать штрихкод, сделать копию билета и пройти на мероприятие вместо вас, — рассказывает Дмитрий Фаустов, юрист.

Самые предприимчивые фанаты уже убедились в подлинности своих билетов и теперь с нетерпением ждут апрель. Потраченных на билеты денег им совсем не жалко, ведь встреча с Примадонной бесценна.

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