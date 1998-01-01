Обнародована зарплата чиновницы, заявившей о ненужности денег матерям, родившим после 30

, 19:24 35

Областная дума Новгорода опубликовала сумму годового заработка чиновницы.

Фото, видео: duma.novreg.ru, Пятый канал

Стало известно о размерах дохода Елены Писаревой — чиновницы, слова которой об отказе в соцвыплате роженицам после 29 лет взбудоражили общественность. Точная сумма появилась на сайте облдумы Новгородской области.

На портале опубликован доход Писаревой за 2017 год — в указанный период женщина заработала 2,145 миллиона рублей. Также на сайте отмечается, что Елена Писарева имеет в собственности квартиру площадью 84 квадратных метра.

Новгородская областная дума приняла региональный закон, согласно которому женщинам, родившим первенца после 29 лет, не будет полагаться материальная помощь в размере 100 тысяч рублей. Депутат заявила, что после этого возраста женщине уже нужен сам ребенок, а не выплаты на него. Слова Елены Писаревой вызвали общественный резонанс.

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