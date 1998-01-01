Видео: Первым тушить пожар в новостройке в Балашихе начал обычный прохожий

Мощный пожар в новостройке в подмосковной Балашихе мог оказаться гораздо более разрушительным. Пятому каналу стало известно, что еще до приезда пожарных на месте ЧП оказался человек, знающий, что нужно делать в таких случаях.

Два сильных хлопка в многоэтажке на улице Кольцевая, 20 прозвучали вечером в четверг, 24 января. По счастливой случайности рядом оказался Артем Резников, который сам работает пожарным. Он услышал, как люди в панике пытались покинуть квартиру и ринулся на помощь.

— С самого начала там был большой очаг возгорания и сильное задымление. В подъезде я спросил у консьержа, если ли пожарные краны на этаже. Побежал наверх, при этом помог всем эвакуироваться из здания. Сразу проложил рукавную линию, пустил воду, залил небольшое помещение. Потом уже спецсилы подъехали, — рассказал добровольный спасатель.

По словам мужчины, в квартире нашли малолитражный газовый баллон. При детонации в закрытом помещении, он мог стать причиной сильных разрушений.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места ЧП.