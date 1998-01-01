Видео: Первым тушить пожар в новостройке в Балашихе начал обычный прохожий

, 0:30 Эксклюзивное видео 116

Молодой человек услышал два громких хлопка и бросился на помощь людям в горящей квартире.

Фото, видео: Пятый канал

Мощный пожар в новостройке в подмосковной Балашихе мог оказаться гораздо более разрушительным. Пятому каналу стало известно, что еще до приезда пожарных на месте ЧП оказался человек, знающий, что нужно делать в таких случаях.

Два сильных хлопка в многоэтажке на улице Кольцевая, 20 прозвучали вечером в четверг, 24 января. По счастливой случайности рядом оказался Артем Резников, который сам работает пожарным. Он услышал, как люди в панике пытались покинуть квартиру и ринулся на помощь.

— С самого начала там был большой очаг возгорания и сильное задымление. В подъезде я спросил у консьержа, если ли пожарные краны на этаже. Побежал наверх, при этом помог всем эвакуироваться из здания. Сразу проложил рукавную линию, пустил воду, залил небольшое помещение. Потом уже спецсилы подъехали, — рассказал добровольный спасатель.

По словам мужчины, в квартире нашли малолитражный газовый баллон. При детонации в закрытом помещении, он мог стать причиной сильных разрушений.

Ранее Пятый канал публиковал первые кадры с места ЧП.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

1:29
Уникальные архивные документы рассекретили к годовщине снятия блокады Ленинграда
0:52
Хуан Гуайдо взял паузу в борьбе за власть до следующих указаний из Вашингтона
0:47
Актер из комедии «Тупой и еще тупее—2» скончался при загадочных обстоятельствах
0:30
Видео: Первым тушить пожар в новостройке в Балашихе начал обычный прохожий
0:20
Мария Захарова «удивилась» положительной реакции Макрона на события в Венесуэле
23:46
Пожар в Балашихе: повреждены стены дома и шахты лифта — видео
23:38
Санкт-Петербург приостановил расторжение контракта с «Метростроем»
23:25
Беглов пообещал избавить Петербург от недобросовестных застройщиков
23:21
Все зашаталось: очевидцы о моменте возгорания квартиры в Балашихе
23:13
Беглов: У Санкт-Петербурга есть все, чтобы сделать скачок вперед
23:01
Начало пожара в квартире в Балашихе попало на видео
22:59
Три дома остались без отопления из-за прорыва горячей трубы на юге Петербурга
22:39
«В романтическую впали эру?»: Шнуров в стихах ответил своим «дуэлянтам»
22:24
Видео: в горящей квартире в Балашихе погибли 2 человека
22:19
«Пожалуйста, нет!»: спасателей просят возобновить поиски самолета с футболистом
21:57
Руководитель МИЦ «Известия» ответил на претензии депутатов ЛДПР
21:30
Видео: украинский депутат обозвал и толкнул российскую журналистку
21:19
Огонь может распространиться из горящей квартиры в многоэтажке в Балашихе
21:00
Хлопок произошел во время ремонта в одной из квартир в Балашихе
20:52
Богомолов впервые после избиения Виторганом появился на публике — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

24 янв

Пожар в Балашихе: повреждены стены дома и шахты лифта — видео

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Освобождению Ленинграда — 75 лет

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, пройдут 26 и 27 января. Пятый канал меняет сетку вещания.

5-tv.ru

Цифры дня

«Свои» объединили российских телезрительниц!

22 января показ детектива «Свои» в вечернем прайме собрал у экранов 12,7% телезрительниц России в аудитории «Женщины 25-54». Это вновь принесло Пятому первое место среди всех федеральных телеканалов!

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Завязала» ли Дана Борисова и другие светские сплетни

Воскресное утро на Пятом канале уже традиционно воспринимается зрителями как время откровений звезд. И это правда…

5-tv.ru

Реклама