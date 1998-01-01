Венесуэла закрывает свои консульства и посольство в США

Венесуэла закрывает посольство и все консульства в Соединенных Штатах после разрыва дипломатических отношений. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро в четверг, 24 января.

— Я решил закрыть посольство и все консульства Венесуэлы в США, — цитирует политика RT.

Ранее венесуэльский лидер дал американским дипломатам 72 часа, для того, чтобы покинуть страну. В то же время, Вашингтон не признал права Мадуро на разрыв дипотношений, и пригрозил серьезными мерами в случае угрозы сотрудникам дипмиссии.

Ранее Пятый канал сообщал, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства после начала масштабных уличных беспорядков. Его признали ряд стран во главе с США.