Венесуэла закрывает свои консульства и посольство в США

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Глава государства Николас Мадуро заявил о своем решении во время выступления перед Верховным судом.

Фото: © РИА Новости

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 10

Венесуэла закрывает посольство и все консульства в Соединенных Штатах после разрыва дипломатических отношений. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро в четверг, 24 января.

Я решил закрыть посольство и все консульства Венесуэлы в США, — цитирует политика RT.

Ранее венесуэльский лидер дал американским дипломатам 72 часа, для того, чтобы покинуть страну. В то же время, Вашингтон не признал права Мадуро на разрыв дипотношений, и пригрозил серьезными мерами в случае угрозы сотрудникам дипмиссии.

Ранее Пятый канал сообщал, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства после начала масштабных уличных беспорядков. Его признали ряд стран во главе с США.

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