Хуан Гуайдо взял паузу в борьбе за власть до следующих указаний из Вашингтона

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро окончательно разозлило, что вновь кто-то пытается вмешаться во внутренние дела его страны. Он решился на шаг, который не мог себе позволить даже строптивый Уго Чавес.

— Я решил разорвать с ними дипломатические и политические отношения. У американских дипломатов есть ровно 72 часа, чтобы покинуть нашу страну. Наши люди в состоянии защитить свою землю, — заявил Мадуро.

Сегодня американцы, кажется, готовы пойти на все, лишь бы убрать законную власть в строптивой Венесуэле, а тормозить на половине пути не в их правилах.

Читайте также Первые по свержениям: Трампа высмеяли за поддержку переворота в Венесуэле

— Имеет место очередное грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенного государства. А как вы знаете, была не одна попытка отстранить Николаса Мадуро от власти, в том числе путем его физической ликвидации, — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политический кризис в Венесуэле начался задолго до столкновений оппозиции с силовиками на улицах Каракаса. Хуана Гуайдо, который сам себя назначил новым президентом страны, готовили к перевороту давно. Он лишь ждал отмашки.

— Очень скоординировано выступили ряд латиноамериканских государств. И я уверен, что за этим стоит руководящая рука Государственного департамента — чтобы все, буквально, в одночасье признали нового президента, который не является президентом, — я думаю, это все было согласовано и подготовлено заранее, — считает член Комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Алексей Пушков.

А в Европе за протестующих и громящих свою столицу венесуэльцев активно начал болеть Эммануэль Макрон, который никак не может разобраться со своими «желтыми жилетами».

— После незаконных выборов Николаса Мадуро в мае 2018 года Европа сегодня поддерживает восстановление демократии, я приветствую мужество сотен тысяч венесуэльцев, которые борются за свою свободу, — написал Макрон в Twitter.

Президент Турции, обошелся без твитов и высказался напрямую, не стесняясь союзников по НАТО.

— Как президент страны, где верят в демократию, я могу заявить — мы против государственного переворота в любой точке мира. Все должны уважать легитимную власть и выбор народа, — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Вашингтон сегодня почти полностью контролирует оба американских континента. Тех, кто еще не лег под Белый дом, осталось немного. И американские правители с упертостью бизона продолжают крушить государства, не готовые жить под диктовку США.

— Соединенным Штатам нужно реализовать «концепцию Монро», когда Соединенные Штаты полностью доминируют над всем американским континентом. И все вопросы, которые должны решаться в Америке — в Северной Америке, Южной Америке, модерируются из одного центра, — считает политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Сейчас Каракас приходит в себя после вчерашних погромов. Самоназначенец Хуан Гуайдо и его партнеры по нелегкой борьбе, потерпев поражение, взяли паузу — до следующих распоряжений из Вашингтона.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Николасом Мадуро. Глава российского государства поддержал законные власти Венесуэлы в непростой для них ситуации.

В последние дни в Венесуэле вспыхнули беспорядки. На улицы городов вышли сотни тысяч сторонников как Мадуро, так и оппозиционера Хуана Гуайдо, «провозгласившего» себя президентом. По неподтвержденной властями информации, в ходе беспорядков погибли 16 человек.