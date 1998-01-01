Жуткие кадры: Рабочий сгорел заживо при пожаре в многоэтажке в Балашихе

В сети появились страшные кадры с места трагедии, которая разыгралась в новостройке на окраине Балашихи. После взрыва газовых баллонов один из рабочих оказался отрезан от путей к спасению и сгорел заживо на глазах у людей.

По предварительным данным, около 20:30 в четверг, 24 января, в квартире на 15 этаже произошел мощный хлопок. Уже через десять минут после того как появились первые языки пламени на место ЧП прибыли машины противопожарной службы. В сгоревшей квартире обнаружены тела двух человек, которые занимались установкой натяжных потолков.

Жительница соседнего дома Елена Царькова сняла на видео, как человек отчаянно пытается спастись из огня. В последнее мгновение он забрался на подоконник, но это ему не помогло.

Ранее Пятый канал сообщал, что первым тушить пожар в новостройке в Балашихе начал обычный прохожий.