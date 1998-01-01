США не исключили силового вмешательства в ситуацию в Венесуэле

, 5:44 Эфирная новость 43

О возможном военном вмешательстве США заявил госсекретарь Майк Помпео.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 12

Американское посольство в Венесуэле прекратило прием граждан, там не отвечают на звонки и письма. Госдепартамент отзывает своих дипломатов, на сборы — 72 часа. Столько действующий президент Николас Мадуро дал представителям американских дипмиссий, обвинив при этом Штаты в подстрекательстве к беспорядкам в стране и попытке госперворота.

Позиция Вашингтона при этом остается прежней — в Белом доме поддерживаю оппозиционера Хуана Гуайдо, который накануне провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Госсекретарь США Майк Помпео пообещал оказать народу Венесуэлы гуманитарную помощь, и даже не исключил военного вмешательства.

Тем временем оппозиция продолжает призывать людей выходить на улицы Каракаса. Жертвами прошедших накануне беспорядков стали 26 человек.

В России внимательно следят за развитием событий Венесуэле. В МИДе назвали произошедшее грубейшим вмешательством во внутренние дела латиноамеркианской страны.

Ранее Пятый канал сообщал, что Венесуэла закрывает свои консульства и посольство в США. Об этом в четверг, 24 января, заявил президент страны Николас Мадуро в своем выступлении перед Верховным судом.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 12
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