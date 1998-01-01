Центральный военно-морской музей празднует свое 310-летие

В Петербурге прошли торжественные мероприятия, посвященные 310-летию Центрального Военно-Морского Музея. После торжественного выстрела из пушки в Петропавловской крепости руководство возложило цветы к могиле Петра Великого — основателя учреждения.

Один из старейших музеев России посетил главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Владимир Королев. Во время церемонии он передал в дар музею настоящую реликвию — должностной флаг Главкома ВМФ с башни Главного Адмиралтейства. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский высоко оценили работу реставраторов, которые трудились над портретом Петра I кисти Луи Каравака. Теперь этот шедевр украшает один из залов.

Гости мероприятия смогли ознакомиться как с постоянной экспозицией музея, так и с выставкой, специально подготовленной к знаменательной дате. Кроме того, накануне посетителям музея начали показывать экспонаты из «Сокровищы российского флота».

Центральный военно-морской музей ведет свое начало от Модель-камеры — хранилища кораблестроительных моделей и чертежей, основанной императором Петром Великим в 1709 году.

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