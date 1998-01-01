Путин с членами Совбеза РФ обсудил ситуацию в Венесуэле

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Позиция России заключается в недопустимости вмешательства извне в ситуацию в Боливарианской республике.

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 16

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза в пятницу, 25 января, ряд внутрироссийских вопросов и международных тем, в том числе ситуацию в Венесуэле. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «была еще раз подтверждена позиция России о недопустимости какого-либо вмешательства извне во внутриполитическую ситуацию в этой стране», передает ТАСС.

Кроме того, Путин рассказал участникам совещания о переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшихся на этой неделе.

Глава государства также обсудил с членами Совбеза политическое урегулирование в Сирии.

Участники встречи затронули актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, добавил Песков.

Как сообщал Пятый канал, 24 января Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и поддержал законные власти этой страны.

Тема:
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