Россия готова стать посредником в урегулировании кризиса в Венесуэле

Директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин выразил готовность РФ при необходимости помочь в налаживании отношений между властями Венесуэлы и оппозицией, пишет «Экономика сегодня».

Заявление Щетинина прозвучало в контексте призыва министра иностранных дел Сергея Лаврова к мировому сообществу о помощи в урегулировании внутриполитического кризиса в Каракасе.

— Мы готовы сотрудничать с международными игроками, готовы использовать весь наш авторитет для того, чтобы такой диалог был налажен , — заявил дипломат.

15 января 2019 года оппозиционер Хуан Гуайдо самовольно объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Оппозиционера признали главой государства в США, Канаде, Европе и других странах, против выступили в России, Турции, Кубе и Мексике.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с Белым домом и объявил о высылке американских дипломатов.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил кризис в Каракасе с членами Совета безопасности РФ.