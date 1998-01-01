Прямая трансляция траурной церемонии возложения венков на Пискаревском кладбище

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27 января Петербург отметит свой второй день рождения — полное снятие блокады Ленинграда.

Фото, видео: ТАСС / Евгений Асмолов, ГАТР

В преддверии 75-летия полного снятия блокады Ленинграда к мемориалу на Пискаревском кладбище в Петербурге ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, жители и гости города возлагают венки и цветы.

В траурной церемонии принимают участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Петербурга Александр Беглов.

Пискаревское кладбище было основано на северной окраине Петербурга еще до войны — 80 лет назад. В годы блокады здесь массово погребали людей, погибших от голода, бесчисленных бомбардировок и артобстрелов.

В братских могилах на Пискаревке покоятся около полумиллиона жителей и защитников Ленинграда, имена многих из них не установлены до сих пор.

Мемориальный комплекс на территории кладбища открылся 9 мая 1960 года.

Ранее Пятый канал публиковал перечень памятных мероприятий на 26 и 27 января, посвященных годовщине полного снятия блокады Ленинграда от немецких захватчиков.

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