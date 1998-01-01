Александр Лукашенко выразил поддержку Николасу Мадуро

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 25 января, в ходе телефонного разговора лично выразил свою поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, сообщает пресс-служба главы белорусской республики.

Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия пристально следит за событиями в дружественной стране и сопереживает очередному витку напряженности.

— Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране , — заявил Лукашенко.

Глава Белоруссии подчеркнул, что республика последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и конституции страны.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его российский коллега Владимир Путин выразил поддержку венесуэльскому правительству. Об этом он сообщил в пятницу, 25 января, в ходе пресс-конференции в Каракасе.