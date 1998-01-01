Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его российский коллега Владимир Путин выразил поддержку венесуэльскому правительству. Об этом он сообщил в пятницу, 25 января, в ходе пресс-конференции в Каракасе.

— Президент [Владимир] Путин подтвердил мне свою поддержку, — сказал Мадуро, отметив, что двусторонние отношения будут развиваться.

— Будет больше инвестиций в нефтяную, газовую и в телекоммуникационную сферы. Мы продолжим военное сотрудничество, — подчеркнул венесуэльский лидер.

Касательно ситуации с США Мадуро подтвердил, что разорвал со Штатами дипломатические отношения и лично с американским лидером Дональдом Трампом, однако социальные и экономические связи «продолжатся и будут процветать».

Он обратил внимание, что все действия Вашингтона, направленные на подталкивание венесуэльской оппозиции к перевороту, вредят самой оппозиции.

Мадуро подчеркнул, что ведущие мировые СМИ освещают происходящее в стране однобоко, с позиции противников официальной власти, не обращая внимания на ее сторонников.

Вместе с тем законно избранный президент выразил готовность встретиться с лидером оппозиционеров Хуаном Гуайдо на любых условиях и где угодно.

Как сообщал Пятый канал, Путин с членами Совбеза РФ 25 января обсудил ситуацию в Венесуэле. Позиция России заключается в недопустимости вмешательства извне в ситуацию в Боливарианской республике. Днем ранее Путин провел телефонные переговоры с Мадуро и выразил поддержку законным властям этой страны.