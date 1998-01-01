Этери Тутберидзе поддержала Алину Загитову после неудачи на чемпионате Европы

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поведала о поддержке со стороны тренера Этери Тутберидзе, которая подбодрила фигуристку после неудачного выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, сообщает RT.

— Мы сразу начали разбирать ошибки. Тренер сказала слова поддержки. Будем дальше работать , — заявила Алина Загитова на пресс-конференции.

Спортсменку, которая допустила в прокате ряд ошибок и падение, в очном противостоянии обошла Софья Самодурова, занявшая первое место по итогам короткой и произвольной программ.

Ранее Пятый канал сообщал, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева снялись в совместном рекламном ролике. Видео посвящено рекламе японской мобильный игры Puella Magi Madoka Magica Side Story: Magia Record.