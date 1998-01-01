Украина признала «Турецкий поток» самым опасным проектом

Самым опасным проектом для Украины стал газопровод «Турецкий поток», сообщает URA.RU со ссылкой на издание «Новое время». По мнению эксперта в области энергетики Карела Гирмана, южный газопровод даже опаснее, чем «Северный поток — 2».

— «Турецкий поток» опасен для украинской стороны, потому что после запуска всей магистрали страна полностью лишится транзита российского газа, — сообщает Гирман, состоящий в группе советников по поддержке реформ при правительстве Украины.

«Турецкий поток» начинается в Анапском районе Краснодарского края, пролегает по дну Черного моря и заканчивается в европейской части Турции. С помощью этой магистрали Россия сможет снабжать газом южную Европу в обход Украины.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Киев уверен в подписании нового газового договора с Россией.