Наша страна на этой неделе оказалась под пристальным вниманием французских СМИ. В эфир на государственном телеканале вышла детская передача, в которой дядя ведущий с помощью своих юных помощников битый час объяснял зрителям, что такое лживая русская пропаганда.

Дети в студии учились отвечать на простые наводящие вопросы: почему российские СМИ обязательно лгут? Почему они говорят только то, что хочет Путин? Почему Путин — царь фейк-ньюс? Можно ли верить телеканалам и агентствам страны, где Путин сажает своих противников в тюрьму? Детишки отвечали правильно, а если путались — дядя-ведущий подсказывал. Да, все это показывал казенный телевизор Франции, которая за последний месяц посадила в тюрьму больше тысячи участников протестов «желтых жилетов» — то есть раз в сто больше, чем тоталитарный режим Путина за годы.

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Вообще складывается, конечно, диковатая ситуация — демократическая республика, где толпами сажают протестующих и зомбируют детей по ящику государственной политической пропагандой, сидит и обличает загнивающий режим тоталитарной России, где такого себе не позволяют.

То есть Франция в ноль повторяет глупые ошибки государства времен нашего застоя. Тогда детям тоже объясняли, что невесело простым парижанам, ведь у них капитализм. Но вся эта зомбежка не помогла и не спасла наше государство от катастрофы. Потому что ей в какой-то момент просто перестали верить.

Кстати, французскому агитпропу есть дело не только до наших СМИ, но и до наших праздников. Агентство Франс-Пресс выдало сегодня новость о том, что готовящийся парад в честь годовщины снятия Блокады является «позорным фестивалем» — ведь погибло столько людей. И что по всему миру собрано уже почти пять тысяч подписей на американском сервисе Change.org с требованием его отменить.

Тут даже не знаешь: то ли удивляться тому, что французы, испуганно сдавшие свою страну Гитлеру, теперь учат нас, как чтить память тех, кто погиб, но не сдался. То ли посочувствовать тем, кого сейчас там учат демократии по методу Оруэлла — то дубинкой по горбу на улице, то рассказами о враждебной страшной России по детскому телевидению.

Ранее Пятый канал сообщал, что пренебрежительная статья о блокаде Ленинграда появилась в немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Публикация возмутила не только жителей России, но и читателей за рубежом.