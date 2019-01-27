«Восемь дней на что?» — Венесуэла категорически отвергла ультиматум Европы

, 3:35 Видео 94

Министр иностранных дел Боливарианской республики заявил в ООН, что никто не может диктовать его стране, когда проводить выборы.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 28

Венесуэла отвергла ультиматум стран ЕС, которые пригрозили признать временным президентом Боливарианской Республики провозгласившего себя исполняющим обязанности главы государства Хуана Гуайдо, если в течение восьми дней в стране не будут назначены досрочные выборы. С резким заявлением по этому поводу выступил на заседании Совбеза ООН министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

— Европа дает нам восемь дней на что? Откуда вы взяли, что вы можете ставить суверенному народу сроки или ультиматумы? Никто не может устанавливать нам крайние сроки или говорить нам, будут проводиться выборы в Венесуэле или нет. Посвятите себя своим делам, уважайте самоопределение народов, — цитируют Арреасу «Известия».

Выступление главы МИД поддержал венесуэльский лидер Николас Мадуро.

— Слова Арреаса — это слова министра свободной и суверенной нации, которая никогда не будет подчиняться прихотям и замыслам какой-либо империи. Венесуэла выразила сильную, ясную и с уважением свою правду перед миром. Мы продолжаем побеждать! — написал Мадуро в своем аккаунте в Twitter.

twitter @ NicolasMaduro

Тем временем, в Венесуэле тысячи жителей страны вышли на марш в поддержку законно избранного президента Николаса Мадуро. 

Instagram @farithf

Ранее Пятый канал сообщал, что официальный МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявления властей Германии, Франции и Испании, которые в субботу, 26 января, почти одновременно выдвинули условия: если Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней, то они признают временным президентом Венесуэлы оппозиционера Гуайдо.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 28
27 янв
Дипломаты США покинули представительство в Каракасе
26 янв
Гуайдо провозгласил себя «другом всех стран» и назначил сроки выборов
26 янв
Небензя назвал нечистоплотной игрой США втягивание СБ ООН в ситуацию в Венесуэле
26 янв
«Дирижерской палочкой» США назвали в МИД РФ «единство» ряда стран по Венесуэле
26 янв
«Вступает хор»: Захарова высказалась об «ультиматуме» Испании, Германии и Франции для Мадуро
26 янв
WSJ: Пенс пообещал Гуайдо поддержку США перед самопровозглашением
26 янв
Банк Англии отказал Мадуро в возвращении золота страны на сумму $1,2 миллиарда
26 янв
Хуан Гуайдо перед попыткой переворота в Венесуэле тайно посетил США
26 янв
Александр Лукашенко выразил поддержку Николасу Мадуро
25 янв
«Будет больше инвестиций» — Мадуро заявил о поддержке России

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

4:29
Создана чудо-подушка, которая заглушает звук храпа
3:35
«Восемь дней на что?» — Венесуэла категорически отвергла ультиматум Европы
2:46
Эксперт оценил шансы Емельяненко в бою с Бейдером за чемпионский пояс Bellator
1:58
Дипломаты США покинули представительство в Каракасе
1:39
Тимура Батрутдинова не пустили выступать в США
1:17
При взрыве в кафе в Саратовской области сильно пострадал сотрудник МЧС
0:34
Собчак объяснила, почему устроила скандал на ток-шоу
0:27
Тренеры Степановой и Букина довольны их выступлением на ЧЕ по фигурному катанию
0:03
27 января — Международный день без интернета
0:02
Момент крушения Ту-22М3 в Мурманской области попал на видео
0:02
27 января — День памяти жертв Холокоста
0:01
27 января — День снятия блокады Ленинграда
23:26
Видео: Женщина упала на лед Невы с Володарского моста в Петербурге
23:07
Скончался один из пострадавших в результате пожара в кафе в Саратовской области
22:35
Одного из лидеров «желтых жилетов» ранили в ходе акций протеста в Париже
22:18
Гуайдо провозгласил себя «другом всех стран» и назначил сроки выборов
21:59
Уолтер Уайт воскреснет? — Чего ждать от продолжения сериала «Во все тяжкие»
21:46
Громкий скандал из-за Собчак привел Виторгана к болезни
21:28
Украина потребовала снять надпись о российском происхождении Роксоланы
21:15
Против сепаратизма и оккупации: В Сирии состоялся конгресс шейхов и старейшин

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама