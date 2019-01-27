Венесуэла отвергла ультиматум стран ЕС, которые пригрозили признать временным президентом Боливарианской Республики провозгласившего себя исполняющим обязанности главы государства Хуана Гуайдо, если в течение восьми дней в стране не будут назначены досрочные выборы. С резким заявлением по этому поводу выступил на заседании Совбеза ООН министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

— Европа дает нам восемь дней на что? Откуда вы взяли, что вы можете ставить суверенному народу сроки или ультиматумы? Никто не может устанавливать нам крайние сроки или говорить нам, будут проводиться выборы в Венесуэле или нет. Посвятите себя своим делам, уважайте самоопределение народов, — цитируют Арреасу «Известия».

Выступление главы МИД поддержал венесуэльский лидер Николас Мадуро.

— Слова Арреаса — это слова министра свободной и суверенной нации, которая никогда не будет подчиняться прихотям и замыслам какой-либо империи. Венесуэла выразила сильную, ясную и с уважением свою правду перед миром. Мы продолжаем побеждать! — написал Мадуро в своем аккаунте в Twitter.

twitter @ NicolasMaduro

Тем временем, в Венесуэле тысячи жителей страны вышли на марш в поддержку законно избранного президента Николаса Мадуро.

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Ранее Пятый канал сообщал, что официальный МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала заявления властей Германии, Франции и Испании, которые в субботу, 26 января, почти одновременно выдвинули условия: если Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней, то они признают временным президентом Венесуэлы оппозиционера Гуайдо.