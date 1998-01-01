«Вступает хор»: Захарова высказалась об «ультиматуме» Испании, Германии и Франции для Мадуро

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Парижа, Мадрида и Берлина о возможности признания президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства, если выборы в стране не пройдут в течение восьми дней.

— И вот вступает хор. Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время, — написала Захарова в Facebook.

Ранее в субботу, 26 января, власти двух крупнейших стран Евросоюза — Германии и Франции, а также примкнувшей к ним Испании, превратившей несколько сотен лет назад Венесуэлу в свою колонию, решили вступить в «геополитическую игру» вокруг ситуации в Боливарианской республике. Они выдвинули условие, что если законно избранный президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней, то они признают оппозиционера Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Как рассказывал Пятый канал, сторонники свержения Мадуро пытаются оказать на него и его сторонников беспрецедентное давление. Так, Банк Англии отказал Мадуро в возвращении золота страны на сумму 1,2 миллиарда долларов.