Формула любви по Высоцкому: Вторая жена поэта о том, как актер добился ее сердца

Вторая жена Владимира Высоцкого — актриса и сценарист Людмила Абрамова рассказала в программе «Сегодня вечером», посвященной 81-летию со дня рождения артиста, почему вышла за него замуж.

Как пишет StarHit, познакомилась Абрамова с Высоцким, когда он был еще не на пике успеха. Она оценила его одаренность и ее поразила его манера петь. Однако покорила девушку из интеллигентной семьи вовсе не харизма актера, а произнесенная им заветная формула. Однажды он вышиб дверь в гостиничный номер и сказал: «Выходи за меня».

— Здесь было мое слово, что я выйду за того, кто произнесет эту «формулу», не за ногу схватит, не под юбку полезет, а скажет эти слова. Вот и все, если честно, такая правда, — призналась Людмила Абрамова.

Она родила Высоцкому двух сыновей — Аркадия и Никиту. Развелась пара в 1970 году.

Ранее Пятый канал сообщал что спектакль Сергея Безрукова «Высоцкий. Рождение легенды» показали в пятницу, 25 января, в день рождения артиста и поэта в Кремлевском дворце.