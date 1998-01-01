Формула любви по Высоцкому: Вторая жена поэта о том, как актер добился ее сердца

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По словам актрисы Людмилы Абрамовой, просто она услышала от него заветные слова.

Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Вторая жена Владимира Высоцкого — актриса и сценарист Людмила Абрамова рассказала в программе «Сегодня вечером», посвященной 81-летию со дня рождения артиста, почему вышла за него замуж.

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Как пишет StarHit, познакомилась Абрамова с Высоцким, когда он был еще не на пике успеха. Она оценила его одаренность и ее поразила его манера петь. Однако покорила девушку из интеллигентной семьи вовсе не харизма актера, а произнесенная им заветная формула. Однажды он вышиб дверь в гостиничный номер и сказал: «Выходи за меня».

— Здесь было мое слово, что я выйду за того, кто произнесет эту «формулу», не за ногу схватит, не под юбку полезет, а скажет эти слова. Вот и все, если честно, такая правда, — призналась Людмила Абрамова.

Она родила Высоцкому двух сыновей — Аркадия и Никиту. Развелась пара в 1970 году.

Ранее Пятый канал сообщал что спектакль Сергея Безрукова «Высоцкий. Рождение легенды» показали в пятницу, 25 января, в день рождения артиста и поэта в Кремлевском дворце.

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