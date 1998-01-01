Задержана арендатор помещения кафе под Саратовом, где произошел взрыв

Правоохранители задержали 47-летнюю женщину, которая без соответствующих документов арендовала помещение кафе «Рандеву» в поселке Лысые горы Саратовской области, где накануне прогремел взрыв, сообщает Следственный комитет РФ.

В данный момент решается вопрос об ее аресте. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека». Расследование продолжается. Назначены пожарно-техническая и медицинские экспертизы.

По состоянию на воскресенье, 27 января, в больницах остаются 15 пострадавших, среди них двое детей. По данным саратовского Минздрава, четверо находятся в тяжелом состоянии, у детей ожоги легкой степени тяжести, сообщает РИА Новости.

Ранее Пятый канал сообщал, что при взрыве в кафе в Саратовской области сильно пострадал сотрудник МЧС. Спасатель оказался в заведении в свой выходной день, во время ЧП он выводил людей из огня и получил 80% ожогов тела.