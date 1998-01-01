Видео: Путин пообщался с петербуржцами на Пискаревском кладбище

Президент России Владимир Путин пообщался с петербуржцами и гостями города после возложения цветов на Пискаревском кладбище в воскресенье, 27 января. Российский лидер прибыл в Северную столицу для посещения мероприятий, посвященных 75-летию снятия блокады Ленинграда.

— Владимир Владимирович, спасибо вам за все! Здоровья вам! С праздником! — пожелали российскому лидеру петербуржцы.

Президент поприветствовал присутствующих и пожал руки всем желающим. А детям, которые с особенным восторгом смотрели на него, послал дружеские воздушные поцелуи.

— С праздником вас! С праздником! — сказал глава Российской Федерации собравшимся.

Владимир Путин родился и вырос в Петербурге. Как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, блокада Ленинграда для российского президента — личная боль.