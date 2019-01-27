Создающая картины исключительно грудью петербургская художница Ирина Романовская написала портрет Федора Емельяненко перед его боем с американцем Райаном Бейдером. Новый шедевр автор опубликовала на своей странице ВКонтакте.

В интервью 78.ru Ирина Романовская призналась, что очень сильно переживала за 42-летнего российского тяжеловеса. В своей новой работе художница использовала черный и красный цвета, олицетворяющие уверенность и мужество. На полотне «последний император» изображен сидящим на престоле. К сожалению, такая экстравагантная поддержка не помогла прославленному российскому бойцу победить в финале Гран-при на турнире Bellator в Калифорнии.

— Я очень сильно за него болела, конечно, я расстроена его поражением. Теперь картина моя пусть будет в утешение Федору. Но ничего страшного, он все равно лучший, — заявила Ирина.

ВКонтакте @irenromanovskaya

Емельяненко проиграл поединок американцу Райану Бейдеру на 34-й секунде первого раунда после сокрушительного левого хука соперника. После поражения глава Bellator Скотт Кокер заявил о готовности организовать для россиянина прощальный бой на родине.