Выстрел из пушки Петропавловской крепости посвятили жителям и защитникам блокадного Ленинграда

, 16:13 Видео 69

Артиллерийский расчет «Полуденный выстрел» свой традиционный залп посвятил 27 января годовщине 75-летия снятия блокады Ленинграда.

Фото, видео: Пятый канал

Полуденный выстрел со стен Петропавловской крепости 27 января был дан в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда. Залп, по которому петербуржцы уже полтора века сверяют часы, сегодня посвятили тем, кто жил в городе в годы блокады и защищал его от врага.

— Этот выстрел — он в память о наших дедах, о наших родителях, о тех, кто защищал этот город. О тех, кто сегодня живет — сегодня много ветеранов еще. Они среди нас, дай им Бог здоровья. Поэтому выстрел посвящается этой знаменательной дате, — рассказал командир артиллерийского расчета «Полуденный выстрел» Юрий Ивлиев.

Примечательно, что некоторое время любой полуденный выстрел с Петропавловской крепости был связан с трагическими годами блокады. В 1957 на Нарышкином бастионе установили пушки, с помощью которых ленинградцы обороняли город в 1941–1944 годах. В 1970-х годах холостые патроны для этих пушек закончились, поэтому их пришлось заменить на советские орудия калибра 120 миллиметров.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал историю жизни Ленинграда в годы блокады.

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