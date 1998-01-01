Ветеранам вручили экземпляры газеты «Известия» с сообщением о снятии блокады Ленинграда

, 18:47 Видео 38

27 января город отмечает 75-летие памятной даты.

Фото, видео: Пятый канал

В петербургском Большом концертном зале «Октябрьский» после окончания спектакля «Слушай, страна, говорит Ленинград!» зрителям вручили экземпляры газеты «Известия» с сообщением о полном снятии блокады с города.

Всего в зале собрались почти четыре тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, в том числе проживающих за рубежом, представители ветеранских общественных организаций.

Со сцены присутствующих с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что нынешнее поколение должно хранить правду о тех страшных событиях, и передать ее потомкам.

Одна из гостей БКЗ поблагодарила волонтеров за экземпляр «Известий».

— Я бы очень хотела, чтобы такую газету почитала наша молодежь — потомки тех блокадников, которые ее пережили. Потому что город Ленинград был, есть и будет, — рассказала Пятому каналу председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» во Фрунзенском районе Людмила Фролова.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как заместитель главного редактора «Известий» Елена Лория вручила патриотическому объединению «Ленрезерв» экземпляр газеты с сообщением о полном снятии блокады Ленинграда.

 

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