Очевидцы сообщили о краже картины Куинджи из Третьяковской галереи

Картину Куинджи похитили из Третьяковской галереи в Москве, 27 января. По предварительной информации, речь идет о картине «Ай-Петри. Крым». Об этом сообщили очевидцы.

Свидетели происшествия пишут в социальных сетях, что мужчина, предварительно укравший произведение искусства, был похож на музейного работника. Подошел к картине, вынул из рамки и унес, пишет Telegram «Музейный сноб».

Посетители, которые не успели попасть в музей, долгое время провели на улице, так как о ЧП не сообщалось и внутрь галереи никого не пускали.

Картина «Ай-Петри. Крым», изображающая возвышающийся над Южным берегом Крыма горный массив, была написана Архипом Куинджи в период с 1898 по 1908 год.

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