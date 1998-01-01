«Он сел в Mercedes»: Очевидцы о похитителе картины Куинджи

Девушка по имени Кристина опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором рассказала, при каких обстоятельствах из Третьяковской галереи была похищена картина «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи.

Посетительница выставки стала невольным свидетелем кражи. По ее словам, мужчина подошел к полотну и снял его со стены. Девушка не придала этому значения, поскольку подумала, что это музейный работник. Осознание пришло, когда она спустилась вниз и увидела полицейских. Кристина отметила, что одна из посетительниц видела, как подозрительный мужчина сел в Mercedes и уехал прочь. Тем временем, в полиции сообщили о розыске двух лиц, причастных к краже.

По данным Министерства культуры России, украденная картина экстренно была внесена в реестр похищенных, чтобы злоумышленники не смогли вывезти ее за границу.

Ранее Пятый канал рассказывал о стоимости похищенного полотна Куинджи. К слову, 27 января поклонники живописца отмечают 177 лет со дня рождения художника.