«Никогда не сможет поразить цели»: Российский Ту-22М3 в США сочли бесполезным

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Американский журнал The National Interest отметил, что ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 в действительности является самолетом средней, а не большой дальности.

Фото: РИА Новости / Александр Тарасенков

Российский ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 в США признали бесполезным. Американский журнал The National Interest отметил, что воздушный аппарат в действительности является самолетом средней, а не большой дальности.

Издание подчеркнуло, что Ту-22М3 может вмещать максимум всего 50 тонн топлива, что позволяет ему летать на расстояние около трех тысяч километров туда и обратно. Американский B-1 Lancer, в свою очередь, по характеристикам значительно обходит российский аппарат. Он способен без дозаправки преодолевать более четырех тысяч километров, пишет источник.

— Ту-22М3 не может и, вероятно, никогда не сможет надежно поразить цели в середине Атлантики, — заключает The National Interest.

Свой первый полет модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 совершил в декабре 2018 года. Пятый канал показал видео с летных испытаний устройства.

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