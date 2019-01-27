Гуайдо сообщил о секретных переговорах с венесуэльскими военными

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Глава оппозиционного парламента Венесуэлы заявил, что ведет тайные переговоры с местными военными по поводу мирного разрешения кризиса в стране.

Фото: ТАСС

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 32

Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, самолично возложивший на себя исполнение полномочий президента страны, заявил, что ведет тайные переговоры венесуэльскими военными по поводу мирного разрешения кризиса в стране. Об этом сообщает RT с ссылкой на The Washington Post.

— Мы ведем переговоры с представителями гражданской администрации, а также с военными, — приводит слова виновника мятежа информационное агентство.

Главный оппозиционер пояснил, что обсуждение дальнейших действий в целях безопасности ведется в секретной обстановке.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо уже разработал текст своего «закона» об амнистии, который он намерен предложить военным и политикам — сторонникам главы государства Николаса Мадуро.

Оппозиционер также решил, что новые выборы могут состояться в срок от шести месяцев до года. Более того, он взял на себя «смелость» позволить американской дипмиссии продолжить работать в Венесуэле, несмотря на объявлении Мадуро об их высылке.

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 32
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