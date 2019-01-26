Гуайдо провозгласил себя «другом всех стран» и назначил сроки выборов

Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, самолично возложивший на себя исполнение полномочий президента страны, явно «бежит впереди паровоза», и уже разработал текст своего «закона» об амнистии, который он намерен предложить военным и политикам — сторонникам главы государства Николаса Мадуро. Как это делают его «вашингтонские боссы», он сообщил об этом в Twitter.

Гуайдо также «услышал» призывы из Берлина, Парижа и Мадрида, обращенные к Мадуро с требованием назначить дату выборов в течение восьми дней, и уже решил, что они могут состояться в срок от шести месяцев до года.

Более того, он взял на себя «смелость» позволить американской дипмиссии продолжить работать в Венесуэле, несмотря на объявлении Мадуро об их высылке.

— Американское посольство продолжает работать в Венесуэле по распоряжению провозглашенной администрации, потому что мы друзья всех стран мира, — цитирует его РИА Новости.

В субботу, 26 января, по инициативе Вашингтона состоялось заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле.

Как сообщал Пятый канал, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал нечистоплотной игрой США втягивание СБ ООН в ситуацию в Боливарианской республике.