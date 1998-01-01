Дональд Трамп рассматривал возможность применения «военной опции» в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп допустил возможность применения «военной опции» в решении кризиса в Венесуэле. Об этом сообщает американское интернет-издание «Эксиос» со ссылкой на сенатора-республиканца Линдси Грэма. Якобы президент США спросил мнения Грэма насчет силового вмешательства во время неформальной беседы с глазу на глаз.

В Белом Доме эту информацию пока никак не комментируют. Тем временем, выступая на митинге в Каракасе, законный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не допустит иностранного вмешательства в дела страны. И исполнил что-то вроде патриотического анти-американского рэпа.

Тем временем, к странам, которые признали в качестве президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, присоединилась Австралия. Ранее Гуайдо поддержали США, Канада, Израиль, несколько европейских и латино-американских государств. Между тем, в Венесуэле продолжаются массовые протесты и беспорядки. По данным правозащитников, уже задержаны почти 800 демонстрантов, в основном это — противники Мадуро.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Гуаидо заявил о переговорах с военными и чиновниками с целью отстранения Мадуро.