Военные отчитались о результатах взрывных работ на Бурейском водохранилище

Затор на реке Бурея удалось пробить на 11 метров в глубину, 140 метров в длину и 30 метров в ширину. Для этого военным понадобилось около 20 тонн тротила.

Инженерно-дорожная группа продолжает оборудование и проведение дороги до места завалов. С помощью тяжелой техники специалисты прошли уже 70 километров пути.

По словам профессора Общевойсковой академии ВУНЦ Сухопутный войск Алексея Франскевича, в ликвидации последствий оползня на Бурейском водохранилище задействованы 535 человек, а также 46 единиц военной и спецтехники. Доставку грузов обеспечивают шесть вертолетов, а беспилотник координирует работу саперов и собирает информацию о новых опасных участках.

Ранее Пятый канал сообщал, что жителей села, которым грозит подтопление из-за оползня на Бурее, переселят на новое место.