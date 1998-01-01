Видео: Каждую картину в Третьяковке оборудуют индивидуальной системой защиты

, 12:28 Эфирная новость 55

С подобным заявлением выступило Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ.

Фото, видео: Пятый канал, Instagram @tretyakov_gallery

Тема:
Кража картины Куинджи 15

Столичные полицейские задержали грабителя, похитившего из Третьяковки шедевр Куинджи. Картину «Ай-Петри. Крым», украденную накануне, он успел спрятать на стройке в Одинцовском районе Подмосковья.

Ценный экспонат спокойно вынесли на глазах у многочисленных посетителей выставки, охраны и камер видеонаблюдения. Одетый во все черное мужчина, оглядываясь по сторонам, оценивает явно не шедевры живописи, а обстановку. В распоряжении Пятого канала оказались эксклюзивные кадры с камер видеонаблюдения. На них предполагаемый похититель, не скрывая своего лица, в толпе проходит через залы и мимо скучающей смотрительницы. Идет целенаправленно, к конкретной картине «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи. На глазах у десятков посетителей, также беспрепятственно, преступник снимает со стены раму, достает из нее полотно и спокойно покидает зал.

Дерзкое преступление в Третьяковке уже назвали едва ли не кражей века. Средь бела дня и прямо на глазах у скучающей охраны. Абсурда ситуации добавляют и противоречивые данные, что полицию в галерею вызвали вообще по факту кражи шубы из гардероба. И только после просмотра записей с камер наблюдения вскрылся весь масштаб потерь.

В Минкульте уже заявили, что все картины в Третьяковке будут оборудованы индивидуальной системой защиты, чтобы подобного вредь не повторилось. 

Из-за большого интереса посетителей к творчеству Куинджи, еще накануне Третьяковская галерея продлила время работы выставки. Каждый день, с самого утра и до девяти часов вечера, у музея выстраивалась очередь. Известно, что у похитителя был сообщник — он ждал в машине.

— Установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области. Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими, — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Вопросы у следствия есть и к руководству Третьяковки, которое не предприняло никаких мер защиты. Всего полгода назад, от рук пьяного посетителя в Галерее пострадала работа Репина «Иван Грозный и сын его Иван» — мужчина трижды ударил по картине металлическим столбиком ограждения. Как оказалось, бесценное полотно не было закрыто ни бронированным стеклом, ни даже антивандальной пленкой. После реставрации картину удалось спасти.

— Ни у кого в голову даже не пришло, что можно просто подойти и украсть картину. Ни у полиции, ни у смотрителей. Ну что, можно порекомендовать к каждой картине подводить индивидуальную сигнализацию? Ну, видимо, придется, — сетует искусствовед Сергей Заграевский.

Что удивительно, несмотря на громкое преступление, выставка Архипа Куинджи продолжит работать в Третьяковке согласно графику. Чем заменят пустующее место на стене, в галерее не уточнили.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что похищенная картина была застрахована на период проведения выставки.

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