Похищенная картина Куинджи была застрахована на период выставки

Представитель пресс-службы страховой компании «Стерх» Вероника Федорова в интервью Пятому каналу рассказала, что на время экспозиции все экспонаты, выставленные в Третьяковской галерее в рамках выставки произведений Архипа Куинджи были застрахованы.
Представитель страховой компании также отметила, что пока
Ранее Пятый канал сообщал о том, что по факту хищения картины Куинджи из Третьяковской галереи в воскресенье 27 января было возбуждено уголовное дело. Также были опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, на которых предположительно заснят подозреваемый в краже.