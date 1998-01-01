Похищенная картина Куинджи была застрахована на период выставки

Представитель пресс-службы страховой компании «Стерх» Вероника Федорова в интервью Пятому каналу рассказала, что на время экспозиции все экспонаты, выставленные в Третьяковской галерее в рамках выставки произведений Архипа Куинджи были застрахованы.

— Комплекс страховых услуг, связанных со страхованием экспонатов временной выставки картин «Архип Куинджи» (на время проведения выставки с 1 октября 2018 до 17 февраля 2019), согласно итогам редукциона, состоявшегося 7 августа 2018, оказывает АО СК «Стерх». В соответствии с требованиями закупочной документации ответственность… «Стерх» была перестрахована, — рассказала Вероника Федорова.

Представитель страховой компании также отметила, что пока заявления от страхователя, а также необходимых документов, в адрес АО СК «Стерх» не поступало.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что по факту хищения картины Куинджи из Третьяковской галереи в воскресенье 27 января было возбуждено уголовное дело. Также были опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, на которых предположительно заснят подозреваемый в краже.