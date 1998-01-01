«Продать можно все!» — эксперты прокомментировали кражу шедевра Куинджи

, 16:11 Эфирная новость 61

Похищение картины «Ай-Петри. Крым» потрясло всех своей наглостью.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Кража картины Куинджи 17

Очередная музейная кража потрясла всех своей наглостью: средь бела дня, на глазах у десятков посетителей и смотрителей экспозиции, мужчина в черном снимает знаменитое полотно Архипа Куинджи и увозит в неизвестном направлении. Грабитель был задержан по горячим следам, а руководству галереи придется полностью пересмотреть систему безопасности.

Оперативники действуют молниеносно. Задержанный не успевает опомниться. Мужчина явно не в себе: говорит с трудом, жалуется на провалы в памяти.

— За что задержаны?

— Без понятия.

— Где вы сегодня днем были?

— Плохо помню. Надо освежить память.

Шедевр Куинджи похититель варварски завернул в обычную куртку и оставил мерзнуть в подмосковном недострое. Пока журналисты строили догадки, что за наглый преступник покусился на «Ай-Петри» аккурат в день рождения художника, полиция уже шла по следу. Понадобилось всего несколько часов, чтобы раскрыть «кражу века». Руководство операцией находилось на личном контроле начальника МВД по Москве Олега Баранова.

— Преступление совершено из корыстных побуждений. Злоумышленник в декабре 2018 года уже задерживался московскими полицейскими за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела по статье 228 УК РФ, — рассказывает официальный представитель МВД Ирина Волк.

То есть, «Ай-Петри» смог украсть человек, далекий от нелегального рынка предметов искусства. Это объясняет, почему похититель картины действовал «картинно», словно насмотрелся голливудских блокбастеров, вроде «11 друзей Оушена». На записи с камер наблюдения он весь в черном, проходит по залам Третьяковки, озирается по сторонам, а потом просто берет и снимает картину со стены на глазах десятков посетителей, после чего не торопясь уходит.

Зашел на выставку, посмотрел, как тут все слабо охраняется, как тут все вообще можно все взять и унести. Заглянул, какие картины слабо к рамам крепятся, какие нет. Но еще больше вопросов возникает к охране Третьяковской галереи. Это так я не знаю, что можно унести, — негодует художник-искусствовед Сергей Заграевский.

В залах находятся смотрители, но сотрудницу не смутил озирающийся по сторонам музейный вор. Охрана на выходе не среагировала, а посетители решили, что это музейный работник.

— Я видела, как мужчина снимал картину «Ай-Петри», но подумала, что это служащий. Девушки при выходе сказали, что мужчина сел в Mercedes и увез ее, — рассказывает одна из очевидцев.

Есть версия, что в музее хватились картины Куинджи только после того, как в полицию поступил звонок о краже шубы в Третьяковке. Тогда сотрудники решили отсмотреть видео с камер наблюдения. «Ай-Петри» — одна из двухсот работ Куинджи, которую привезли в Третьяковку специально на выставку. Обычно она хранится в Русском музее в Петербурге. Стоимость на черном рынке, как говорят искусствоведы, стартует от 200 тысяч долларов и может доходить до 20 миллионов.

— Продать можно все. Купля-продажа — это все индивидуальные отношения. Думать о том, что это была спланированная, сложная, высокотехнологичная операция не приходится, — рассуждает коллекционер Андрей Васильев.

Скорее всего, о похищении «под заказ» речь не идет. Иначе картину, так говорят искусствоведы, уже переправили бы в частную коллекцию. И точно, профессионалы не оставили бы «Ай-Петри» на холоде в строящемся доме.

Искусство притягивает. Вы же видите, как много посетителей приходит. Всегда может кто-то найтись, кому захотелось это иметь у себя. В спальне повесить, — предположил известный реставратор Константин Маслов.

В музее десятки камер видеонаблюдения, охрана и смотрители. Но это не спасло ни «Ай-Петри» Куинджи, ни шедевр Репина. Всего восемь месяцев назад пьяный вандал изувечил полотно «Иван Грозный и сын его Иван». Преступник нанес три удара по картине столбиком от ограждения.

Похоже, никаких выводов из инцидента восьмимесячной давности в музее так и не сделали. Только теперь решено подвести к каждой картине в Третьяковской галерее специальные электронные датчики безопасности. Пока «Ай-Петри» как вещдок находится у оперативников. Но уже сегодня шедевр Куинджи могут вернуть в музей.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Ай-Петри» пытались продать через сайт Avito.

Тема:
Кража картины Куинджи 17
28 янв
Похититель картины Куинджи имел долги на более чем 240 тысяч рублей
28 янв
Видео: Каждую картину в Третьяковке оборудуют индивидуальной системой защиты
28 янв
Видео задержания и допроса подозреваемого в хищении картины Куинджи
28 янв
В сети появилось фото подозреваемого в похищении картины Куинджи
28 янв
Подозреваемый в похищении картины Куинджи из Третьяковской галереи задержан
28 янв
Похищенная картина Куинджи была застрахована на период выставки
28 янв
Украденную из Третьяковки картину Куинджи выставили на продажу на Авито
28 янв
По факту хищения картины Куинджи из Третьяковки возбуждено уголовное дело
28 янв
Опубликованы кадры с подозреваемым в краже картины Куинджи с камеры видеонаблюдения
27 янв
Представитель Минкульта: Воры готовились к краже по сценарию фильма «Старики-разбойники»

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

17:04
Audi каршеринга «Яндекс. Драйв» влетела в автобус в Петербурге
17:00
Политолог: Угроза Саакашвили сменить власть в Грузии — его личный спектакль
16:51
Фанаты встретили фигуристку Самодурову после победы на чемпионате Европы — видео
16:42
Хиллари Клинтон готова участвовать в выборах президента США в 2020 году
16:27
Киркоров оценил идею измерять его ростом сугробы в Петербурге
16:11
«Продать можно все!» — эксперты прокомментировали кражу шедевра Куинджи
15:57
Видео: В День памяти жертв Холокоста националисты провели марш в Аушвиц-Биркенау
15:55
Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над Балтикой
15:49
Сын Бориса Немцова впервые стал отцом
15:37
Раскрыт доход новой пассии Петросяна
15:29
Жителям РФ предложили зарабатывать на своих персональных данных
15:20
Два пассажирских самолета опасно сблизились над Ростовской областью
15:11
Спрыгнувшая на лед Невы с Володарского моста женщина скончалась
15:02
В Петербурге на смену «свиному гриппу» пришел «гонконгский»
15:00
Посетители кафе застукали Собчак и Богомолова за завтраком
14:49
Омский детсад проверят после жалоб на садистские методы воспитания
14:41
Видео: Тюменский блогер отправился за решетку за видео с игрушечными автоматами
14:30
Похититель картины Куинджи имел долги на более чем 240 тысяч рублей
14:14
«СТС Медиа» и школа «Индустрия» открывают Мастерскую Вячеслава Муругова
14:11
Скончался профессор журфака МГУ Александр Тертычный

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

В сети появилось фото подозреваемого в похищении картины Куинджи

сегодня

Подозреваемый в похищении картины Куинджи из Третьяковской галереи задержан

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама