Очередная музейная кража потрясла всех своей наглостью: средь бела дня, на глазах у десятков посетителей и смотрителей экспозиции, мужчина в черном снимает знаменитое полотно Архипа Куинджи и увозит в неизвестном направлении. Грабитель был задержан по горячим следам, а руководству галереи придется полностью пересмотреть систему безопасности.
Оперативники действуют молниеносно. Задержанный не успевает опомниться. Мужчина явно не в себе: говорит с трудом, жалуется на провалы в памяти.
— За что задержаны?
— Без понятия.
— Где вы сегодня днем были?
— Плохо помню. Надо освежить память.
Шедевр Куинджи похититель варварски завернул в обычную куртку и оставил мерзнуть в подмосковном недострое. Пока журналисты строили догадки, что за наглый преступник покусился на «Ай-Петри» аккурат в день рождения художника, полиция уже шла по следу. Понадобилось всего несколько часов, чтобы раскрыть «кражу века». Руководство операцией находилось на личном контроле начальника МВД по Москве Олега Баранова.
То есть, «Ай-Петри» смог украсть человек, далекий от нелегального рынка предметов искусства. Это объясняет, почему похититель картины действовал «картинно», словно насмотрелся голливудских блокбастеров, вроде «11 друзей Оушена». На записи с камер наблюдения он весь в черном, проходит по залам Третьяковки, озирается по сторонам, а потом просто берет и снимает картину со стены на глазах десятков посетителей, после чего не торопясь уходит.
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В залах находятся смотрители, но сотрудницу не смутил озирающийся по сторонам музейный вор. Охрана на выходе не среагировала, а посетители решили, что это музейный работник.
Есть версия, что в музее хватились картины Куинджи только после того, как в полицию поступил звонок о краже шубы в Третьяковке. Тогда сотрудники решили отсмотреть видео с камер наблюдения. «Ай-Петри» — одна из двухсот работ Куинджи, которую привезли в Третьяковку специально на выставку. Обычно она хранится в Русском музее в Петербурге. Стоимость на черном рынке, как говорят искусствоведы, стартует от 200 тысяч долларов и может доходить до 20 миллионов.
— Продать можно все. Купля-продажа — это все индивидуальные отношения. Думать о том, что это была спланированная, сложная, высокотехнологичная операция не приходится, — рассуждает коллекционер Андрей Васильев.
Скорее всего, о похищении «под заказ» речь не идет. Иначе картину, так говорят искусствоведы, уже переправили бы в частную коллекцию. И точно, профессионалы не оставили бы «Ай-Петри» на холоде в строящемся доме.
— Искусство притягивает. Вы же видите, как много посетителей приходит. Всегда может кто-то найтись, кому захотелось это иметь у себя. В спальне повесить, — предположил известный реставратор Константин Маслов.
В музее десятки камер видеонаблюдения, охрана и смотрители. Но это не спасло ни «Ай-Петри» Куинджи, ни шедевр Репина. Всего восемь месяцев назад пьяный вандал изувечил полотно «Иван Грозный и сын его Иван». Преступник нанес три удара по картине столбиком от ограждения.
Похоже, никаких выводов из инцидента восьмимесячной давности в музее так и не сделали. Только теперь решено подвести к каждой картине в Третьяковской галерее специальные электронные датчики безопасности. Пока «Ай-Петри» как вещдок находится у оперативников. Но уже сегодня шедевр Куинджи могут вернуть в музей.
Ранее Пятый канал сообщал, что «Ай-Петри» пытались продать через сайт Avito.