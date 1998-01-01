Очередная музейная кража потрясла всех своей наглостью: средь бела дня, на глазах у десятков посетителей и смотрителей экспозиции, мужчина в черном снимает знаменитое полотно Архипа Куинджи и увозит в неизвестном направлении. Грабитель был задержан по горячим следам, а руководству галереи придется полностью пересмотреть систему безопасности.

Оперативники действуют молниеносно. Задержанный не успевает опомниться. Мужчина явно не в себе: говорит с трудом, жалуется на провалы в памяти.

— За что задержаны?

— Без понятия.

— Где вы сегодня днем были?

— Плохо помню. Надо освежить память.

Шедевр Куинджи похититель варварски завернул в обычную куртку и оставил мерзнуть в подмосковном недострое. Пока журналисты строили догадки, что за наглый преступник покусился на «Ай-Петри» аккурат в день рождения художника, полиция уже шла по следу. Понадобилось всего несколько часов, чтобы раскрыть «кражу века». Руководство операцией находилось на личном контроле начальника МВД по Москве Олега Баранова.

— Преступление совершено из корыстных побуждений. Злоумышленник в декабре 2018 года уже задерживался московскими полицейскими за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела по статье 228 УК РФ , — рассказывает официальный представитель МВД Ирина Волк.

То есть, «Ай-Петри» смог украсть человек, далекий от нелегального рынка предметов искусства. Это объясняет, почему похититель картины действовал «картинно», словно насмотрелся голливудских блокбастеров, вроде «11 друзей Оушена». На записи с камер наблюдения он весь в черном, проходит по залам Третьяковки, озирается по сторонам, а потом просто берет и снимает картину со стены на глазах десятков посетителей, после чего не торопясь уходит.

— Зашел на выставку, посмотрел, как тут все слабо охраняется, как тут все вообще можно все взять и унести. Заглянул, какие картины слабо к рамам крепятся, какие нет. Но еще больше вопросов возникает к охране Третьяковской галереи. Это так я не знаю, что можно унести , — негодует художник-искусствовед Сергей Заграевский.

В залах находятся смотрители, но сотрудницу не смутил озирающийся по сторонам музейный вор. Охрана на выходе не среагировала, а посетители решили, что это музейный работник.

— Я видела, как мужчина снимал картину «Ай-Петри», но подумала, что это служащий. Девушки при выходе сказали, что мужчина сел в Mercedes и увез ее, — рассказывает одна из очевидцев.

Есть версия, что в музее хватились картины Куинджи только после того, как в полицию поступил звонок о краже шубы в Третьяковке. Тогда сотрудники решили отсмотреть видео с камер наблюдения. «Ай-Петри» — одна из двухсот работ Куинджи, которую привезли в Третьяковку специально на выставку. Обычно она хранится в Русском музее в Петербурге. Стоимость на черном рынке, как говорят искусствоведы, стартует от 200 тысяч долларов и может доходить до 20 миллионов.

— Продать можно все. Купля-продажа — это все индивидуальные отношения. Думать о том, что это была спланированная, сложная, высокотехнологичная операция не приходится, — рассуждает коллекционер Андрей Васильев.

Скорее всего, о похищении «под заказ» речь не идет. Иначе картину, так говорят искусствоведы, уже переправили бы в частную коллекцию. И точно, профессионалы не оставили бы «Ай-Петри» на холоде в строящемся доме.

— Искусство притягивает. Вы же видите, как много посетителей приходит. Всегда может кто-то найтись, кому захотелось это иметь у себя. В спальне повесить, — предположил известный реставратор Константин Маслов.

В музее десятки камер видеонаблюдения, охрана и смотрители. Но это не спасло ни «Ай-Петри» Куинджи, ни шедевр Репина. Всего восемь месяцев назад пьяный вандал изувечил полотно «Иван Грозный и сын его Иван». Преступник нанес три удара по картине столбиком от ограждения.

Похоже, никаких выводов из инцидента восьмимесячной давности в музее так и не сделали. Только теперь решено подвести к каждой картине в Третьяковской галерее специальные электронные датчики безопасности. Пока «Ай-Петри» как вещдок находится у оперативников. Но уже сегодня шедевр Куинджи могут вернуть в музей.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Ай-Петри» пытались продать через сайт Avito.