Видео: Смоленские студенты спародировали кражу картины Куинджи

Студенты Смоленского госуниверситета запечатлели на видео и выложили в соцсетях «кражу» одной из художественных работ, выставленных в главном холле своего вуза. Об этом рассказывает портал readovka.ru.

На видеокадрах запечатлен один из студентов, прогуливающихся по холлу. В какой-то момент молодой человек подходит к картине, выставленной в помещении, аккуратно снимает ее и уходит. Это очень похоже на то, как была украдена из Третьяковки картина Куинджи. Находящиеся в холле студенты не придают происходящему значения, и «похититель» спокойно уходит.

Позже выяснилось, что в роль картины «Ай-Петри. Крым» исполнила работа одного из студентов художественно-графического факультета вуза.

Ранее Пятый канал рассказывал о наглом похищении шедевра Архипа Куинджи.