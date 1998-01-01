Вторая Нибиру? Ученые зафиксировали рождение новой планеты в Солнечной системе

Специалисты из японской национальной астрономической обсерватории зафиксировали новое небесное тело — 1,3 км в поперечнике — на самом краю Солнечной системы. Существование таких космических объектов, являющихся по сути переходным этапом между скоплением космической пыли и льда и настоящими планетами, ученые предсказали еще 70 лет назад. Но сам факт их существования был установлен впервые. Об этом пишет Regnum.

Новое космическое тело находится в области за орбитой самой удаленной от Солнца планеты — Нептуна в поясе Эджворта-Койпера, состоящем из остатков формирования планет Солнечной системы, напоминающей пояс астероидов.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что ученые нашли два новых спутника Земли.