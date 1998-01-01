Вторая Нибиру? Ученые зафиксировали рождение новой планеты в Солнечной системе

, 10:03 41

Это событие космического масштаба — появление нового космического объекта — было спрогнозировано 70 лет назад.

Фото: Global Look Press

Специалисты из японской национальной астрономической обсерватории зафиксировали новое небесное тело — 1,3 км в поперечнике — на самом краю Солнечной системы. Существование таких космических объектов, являющихся по сути переходным этапом между скоплением космической пыли и льда и настоящими планетами, ученые предсказали еще 70 лет назад. Но сам факт их существования был установлен впервые. Об этом пишет Regnum.

Новое космическое тело находится в области за орбитой самой удаленной от Солнца планеты — Нептуна в поясе Эджворта-Койпера, состоящем из остатков формирования планет Солнечной системы, напоминающей пояс астероидов.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что ученые нашли два новых спутника Земли.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

10:15
Десять «Сарматов» уничтожат всю Америку — эксперт
10:03
Вторая Нибиру? Ученые зафиксировали рождение новой планеты в Солнечной системе
9:44
Зарплаты россиян вырастут в 2019-м, прогнозируют финансисты
9:32
Драма в Омске. Сибирский бизнесмен Немирович-Данченко найден мертвым
9:17
Пупсик среди пупсиков! Ирина Шейк прижала щенят к пышной груди — фото
9:04
В Сочи проходит конференция «Путь к успеху», посвященная поддержке молодежи
8:52
Видео: Смоленские студенты спародировали кражу картины Куинджи
8:41
Невредная работа: Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников
8:29
Александр Буйнов похвастался успехами внука-кадета
8:19
Британские власти пригрозили заблокировать соцсети
8:11
Искусственные женщины измерят радиацию на Луне
8:02
Школьников в Бурятии заставили сидеть в противогазах за опоздание
7:56
В России растет число фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей
7:50
Столичные власти поддержали ограничение движения для неэкологичных машин
7:43
Очередная Кончита Вурст: Лазареву подложили фрика на «Евровидении»
7:37
В МЧС прокомментировали пожар в цехе по переработке мусора в Петербурге
7:30
Яйцо всемогущее: В Шотландии появились целебные противораковые куриные яйца
7:23
Видео: Смертоносные и разрушительные снегопады обрушились на Россию
7:16
Толкнувший журналистку Скабееву депутат Рады заявил, что ему не за что извиняться
7:08
Псковская школьница получила грант на производство молочной продукции

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама