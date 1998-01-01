Видео: Ульяновские блогеры перекрыли дорогу в поддержку арестованных московских коллег

, 12:16 Видео 162

Автор шоу об автомобилях и его подруга теперь тоже могут быть привлечены к ответственности.

Фото, видео: YouTube / Vovkin Garage 73

Блогер из Ульяновска по имени Владимир поддержал московских коллег, которых арестовали за съемки клипа на Арбате. При этом акция получилась с провинциальным подтекстом и больше смахивала на пародию. Под зажигательную композицию задержанного в Москве Давида Манукяна молодой человек и девушка ритмично шагают по улицам приволжского города. Вместе дорогой аккустики на плече у блогера старый касетник, а за спиной едут не люксовые иномарки, а раритетная «Волга» и легендарная в 90-е «девятка».

Как сообщал ранее Пятый канал Давида Манукяна и Карину Лазарьянц, за съемки клипа в центре Москвы привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка, а именно взяли под стажу на 10 суток.

Ранее выходку столичных блогеров неудачно повторил тюменец Артем Таловиков, за что также был арестован на 12 суток. Ждет ли наказание ульяновских героев пока не сообщается.

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