Как работает первый в мире халяльный браузер для мусульман

, 12:30 Фото 70

Малайзийский стартап SalamWeb ставит перед собой амбициозную цель — 10% от всех мусульман в мире. И у него есть все шансы.

Фото: Facebook / SalamWeb

SalamWeb — это «шариат-совместимый» браузер для мусульман. Пользователям халяльного приложения доступен только отфильтрованный контент: без порнографии, азартных игр, рекламы алкоголя и прочих запрещенных в исламе вещей.

Контент сортируется пользователями — если человек сталкивается с непотребной страницей, то определяет ее как «недопустимую». Если страница набирает много жалоб, то из халяльного интернета исчезает. Система получила название SalamProtect.

— Мы помогаем мусульманам по всему миру открывать, подключаться и участвовать в онлайн-среде, приспособленной к их образу жизни, — так компания обозначает свою миссию.

Приложением SalamWeb пользуются в основном в Малайзии и Индонезии, однако разработчики намерены охватить 10% всех мусульман в мире, то есть 180 миллионов человек. Для этого они добавляют в сервис полезные для верующих функции: например, SalamNews — новостной агрегатор, ориентированный на пользователей-мусульман.

С помощью SalamChat можно создать беседу, которую увидят все, кто находится на расстоянии километра до пользователя. Каждый комментарий расширяет «географию» на еще одну окружность радиусом километр. Таким образом активные чаты постоянно растут и живы до тех пор, пока в них кто-то общается. Если беседа замолкает, то автоматически исчезает спустя 24 часа после последнего сообщения.

Швейцарский шоколад станет халяльным

SalamWidgets помогает мусульманам в повседневной жизни — устанавливает молитвенные таймеры, подсказывает направление в сторону священной Каабы, а также предлагает пользователям религиозные цитаты.

Особенно интересен SalamSadaqah. Разработчики SalamWeb жертвуют на благотворительность каждый раз, когда пользователь достигает определенных целей. Например, просматривает веб-страницы, ставит им оценки и общается с соседями. Таким образом пользователи халяльного браузера автоматически дают садаку — добровольную милостыню, занимающую важное место в исламе.

— Мы хотим сделать интернет лучше, — рассказала Bloomberg Хасни Зарина, управляющий директор SalamWeb. — Мы знаем, что в сети есть хорошее и плохое, поэтому наш браузер служит для пользователей окном в хорошее.

SalamWeb разработан на основе Chromium, так же как Google Chrome или Яндекс-Браузер. Приложение сертифицировано по шариату наблюдательным советом Amanie Shariah.

Как работает первый в мире халяльный браузер для мусульман

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Salamweb.com

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Salamweb.com

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Salamweb.com

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Salamweb.com

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Salamweb.com

SalamProtect

SalamNews

SalamChat

SalamWidgets

SalamSadaqah

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