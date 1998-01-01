Подозреваемый в краже картины из Третьяковки арестован на два месяца

Таганский суд Москвы во вторник, 29 января, избрал меру пресечения для Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины Куинджи из Третьяковской галереи. Несмотря на просьбы защиты о домашнем аресте, мужчину оставили под стражей до 27 марта.

На заседании присутствовала гражданская жена Чуприкова. Молодая женщина зашла в зал суда с маленьким ребенком на руках. Вероятно, это главное смягчающее обстоятельство в деле о хищении картины «Ай-Петри. Крым».

Задержанному назначена психиатрическая экспертиза. Также предстоит выяснить, принимал ли он наркотики. Пока не ясно, были ли у подозреваемого сообщники.

Дерзкая кража шедевра Архипа Куинджи произошла в воскресенье вечером. Чуприков просто снял полотно со стены и вынес. Этот момент попал в объективы камер видеонаблюдения. Уголовное дело возбуждено по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность».