Похитителю картины из Третьяковки назначили психиатрическую экспертизу

Подозреваемого в краже картины «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи проверят на вменяемость. Следствие назначило Денису Чуприкову психиатрическую экспертизу. Специалисты также выяснят, принимал ли мужчина наркотики.

Во вторник, 29 января, суд изберет меру пресечения для похитителя картины Куинджи. Следователи настаивают на его аресте. Тем временем, полицейские проверяют информацию о возможных сообщниках.

Инцидент в Третьяковке произошел в минувшее воскресенье. На глазах у изумленных посетителей мужчина вынес картину из зала и скрылся. Момент кражи запечатлели камеры наблюдения. Подозреваемого задержали в Московской области по горячим следам. По данным МВД, он находился под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотиков.