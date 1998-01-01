Наказан! Учителя бурятской школы отстранили от работы с классом

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Учителя ОБЖ школы № 8 города Улан-Удэ подвергнут дисциплинарному взысканию и отстранят от работы с классом. Поводом стал инцидент, когда он заставил учеников сидеть в противогазах за опоздание.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @Wolfgang krieg

Учитель ОБЖ школы № 58 города Улан-Удэ заставил учеников надеть противогазы и сидеть в них весь урок. Таким образом преподаватель хотел приучить школьников не опаздывать. Однако педагог был серьезно наказан за такие меры воспитания. К нему применили дисциплинарное взыскание и отстранили от работы в данном классе. Об этом сообщил директор школы № 58 Роман Леонтьев.

— На данный момент данный преподаватель подвергнут дисциплинарному взысканию на основании служебной проверки, проведенной органами Рособрнадзора Республики Бурятия. Мы сняли его с данных классов и перевели на другие классы, — объяснил глава учреждения.

Директор признался, что учитель перешел служебные рамки, однако извинился как перед родителями, так и перед детьми. Родителей такое положение дел не устроило. Не теряя времени даром, они обратились в более высокие инстанции, надеясь, что педагога строго накажут. Их ожидания не оправдались. Окончив проверку, Рособрнадзор применил только дисциплинарное взыскание.

Родителей извинение преподавателя не устроило. Соответственно, они обратились в вышестоящие инстанции, конкретно: в Рособрнадзор. Рособрнадзор к нам зашел с проверкой, эта ситуация была полностью проверена. Соответственно проверке был составлен акт о нарушении со стороны данного педагога. Все материалы были отправлены, насколько я знаю, Рособрнадзором родителям данных учащихся, поскольку они являлись заявителями по данной ситуации, — поделился Леонтьев.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия Татьяна Вежевич прокомментировала произошедшую ситуацию. По ее словам, такие вопросы прежде всего должны решаться в школе, а не выноситься на всеобщее обозрение. Конечно, родители вправе сами решать, как им поступать, однако Вежевич настаивает на том, что нужно начинать обсуждение с первой инстанции, а это — школа.

— Право любого родителя — оспаривать это, добиваться. Но я бы, как уполномоченная, моя позиция такая, что нужно садиться за стол переговоров и решать эту проблему внутри школы, — убеждена детский омбудсмен.

Вежевич также объяснила, что сейчас школа поставлена на особый контроль, система воспитания в ней будет проверяться еще в течение полугода. Нужно установить: это единичный случай или проявление системы.

Школа — это живой механизм, это та среда, в которой разобраться за один день, понять ситуацию, чтобы это было объективно, нужно время, — рассказала Татьяна.

Пятый канал

Ранее Пятый канал сообщал, что учитель ОБЖ школы № 8 города Улан-Удэ применил своеобразные принципы воспитания молодого поколения. Так, за опоздание он заставлял учеников надеть противогазы и сидеть в них весь урок. Родители школьников пожаловались детскому омбудсмену.

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