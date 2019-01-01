США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы

Власти США предоставили доступ к счетам правительства Венесуэлы оппозиционному политику Хуану Гуайдо, который пытается устроить госпереворот в Боливарианской республике. Об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента.
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По мнению Директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, такое решение властей США связано вовсе не с большой симпатией к Гуайдо. Вмешиваясь во внутренние дела Венесуэлы, Америка пытается восстановить некогда утерянное влияние в республике.
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Ранее Пятый канал сообщал, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро пригрозил ответными мерами на санкции США, коснувшиеся нефтегазовой отрасли.