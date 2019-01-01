США открыли Гуайдо доступ к счетам правительства Венесуэлы

, 19:06 35

Америка продолжает поддерживать попытку свержения власти в Боливарианской республике.

Фото: Twitter @IBN_MOHAMMAD

Тема:
Беспорядки в Венесуэле 42

Власти США предоставили доступ к счетам правительства Венесуэлы оппозиционному политику Хуану Гуайдо, который пытается устроить госпереворот в Боливарианской республике. Об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента.

— Госсекретарь Майкл Помпео 25 января подтвердил право временного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо получать и контролировать определенное имущество на счетах правительства Венесуэлы или Центрального банка Венесуэлы, хранимых в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, — говорится в сообщении.

По мнению Директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, такое решение властей США связано вовсе не с большой симпатией к Гуайдо. Вмешиваясь во внутренние дела Венесуэлы, Америка пытается восстановить некогда утерянное влияние в республике.

— Их влияние сильно ослабло. Но последние несколько лет США начали предпринимать усилия по возвращению. Меньшая, чем у Чавеса, харизматичность Мадуро как политика и резкое падение цен на нефть сложились в один пасьянс, и американцы оценили ситуацию как очень удобную, — объяснил Коновалов в разговоре с телеканалом RT.

Ранее Пятый канал сообщал, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро пригрозил ответными мерами на санкции США, коснувшиеся нефтегазовой отрасли. 

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