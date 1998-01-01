Мадуро пригрозил ответными мерами на санкции США против Венесуэлы

Санкции США против Венесуэлы — незаконны. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро. Так он прокомментировал блокировку Вашингтоном счетов и запрет сделок с венесуэльской нефтегазовой госкомпанией. В Белом доме этот шаг объяснили заботой о благосостоянии граждан латиноамериканского государства.

Мадуро подчеркнул, что Каракас даст симметричный ответ на действия Соединенных Штатов, а вину за вмешательство в дела Венесуэлы возложил лично на Дональда Трампа.

— Я считаю Дональда Трампа ответственным за насилие в Венесуэле. Вы, мистер президент, несете ответственность за попытку смещения законного правительства и за кровь, которая может пролиться в любой момент, — заявил политик.

Власти США, тем временем, обещают всяческую поддержку Хуану Гуайдо, которого упорно называют президентом и даже обещают прислать своих военных. Об этом заявил сам Гуайдо. Кроме того, он призвал своих сторонников снова выйти на улицы. Между тем, во время акций протеста уже погибли 35 человек, а 800 демонстрантов были задержаны.

Ранее Пятый канал сообщал, что Китай выступил против санкций США в отношении Венесуэлы.