Директор Третьяковки сохранит должность несмотря на инциденты с картинами

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Зельфира Трегулова останется гендиректором Государственной Третьяковской галереи, несмотря на два резонансных случая с полотнами Куинджи и Репина.

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Тема:
Кража картины Куинджи 23

Зельфира Трегулова, гендиректор Государственной Третьяковской галереи сохранит свой пост, сообщает Интерфакс. Источники, знакомые с ситуацией, передали агентству, что отставка ей не грозит, несмотря на инциденты в музее. Трегулова занимает свой пост с 2015 года.

Инциденты, о которых упоминают источники — это кража картины Куинджи и порча полотна Репина.

27 января мужчина по имени Денис Чуприков совершил дерзкое ограбление — он подошел к полотну «Ай-Петри. Крым» авторства Архипа Куинджи, снял картину со стены и вынес из музея. Чуприков не особо думал о конспирации, поэтому его злодеяние попало на камеры видеонаблюдения и сам он был вскоре задержан.

25 мая 2018 года некто Игорь Подпорин металлическим столбиком от ограждения разбил защитное стекло на картине «Иван Грозный и сын его Иван» и повредил полотно. Позже сам Подпорин объяснил, что набросился на знаменитую картину Репина, потому что «возмутился содержанием».

Ранее Пятый канал рассказывал об аресте Дениса Чуприкова, похитившего картину Куинджи.

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