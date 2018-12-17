Точно не в честь родственников: Нюша рассказала, как выбирала имя для дочери

, 16:52 219

Российская певица объяснила поклонникам, чем они руководствовались с супругом при выборе имени для новорожденной.

Фото: Instagram @nyusha_nyusha

Известная российская поп-исполнительница Нюша рассказала поклонникам, как выбирала имя для новорожденной дочери. По словам звезды, вместе с мужем они учитывали целый ряд факторов: пол, время рождения и даже знак зодиака.

Заботливые родители пытались выбрать такое имя, которое бы полностью соответствовало характеру малышки и подходило ей по всем параметрам. Они не хотели называть новорожденную в честь кого-то из родственников, чтобы у нее была собственная судьба.

Могу сказать, что дочке дали имя не в честь кого-то из родственников. Я хотела, чтобы у моей дочки была своя собственная судьба. Мы узнали о том, что у нас будет именно девочка, задолго до родов и сразу стали выбирать имя. Рассматривали много вариантов, читали о происхождении имен, об их значении, учитывали даже знак зодиака, ориентируясь на предполагаемую дату родов, – приводит слова российской поп-дивы BIMRU.

 
 
 
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Доброе утро мир💞 #лапочкадочка #бесконечная #любовь

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

Окончательное решение супруги приняли, только посмотрев малышке в глаза. Однако имя дочери пара до сих пор продолжает скрывать от прессы. Родители считают эту информацию слишком личной.

Известная российская певица Нюша стала мамой 6 ноября 2018 года. Роды проходили в одной из клиник Майами, где ей во всем помогал супруг Игорь Сивов. Звезда настояла на том, чтобы ее возлюбленный присутствовал при родах.

Ранее Нюша показала подписчикам, как кормит грудью свою дочку.

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