Точно не в честь родственников: Нюша рассказала, как выбирала имя для дочери

Известная российская поп-исполнительница Нюша рассказала поклонникам, как выбирала имя для новорожденной дочери. По словам звезды, вместе с мужем они учитывали целый ряд факторов: пол, время рождения и даже знак зодиака.
Заботливые родители пытались выбрать такое имя, которое бы полностью соответствовало характеру малышки и подходило ей по всем параметрам. Они не хотели называть новорожденную в честь кого-то из родственников, чтобы у нее была собственная судьба.
– Могу сказать, что дочке дали имя не в честь кого-то из родственников. Я хотела, чтобы у моей дочки была своя собственная судьба. Мы узнали о том, что у нас будет именно девочка, задолго до родов и сразу стали выбирать имя. Рассматривали много вариантов, читали о происхождении имен, об их значении, учитывали даже знак зодиака, ориентируясь на предполагаемую дату родов, – приводит слова российской поп-дивы BIMRU.
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Окончательное решение супруги приняли, только посмотрев малышке в глаза. Однако имя дочери пара до сих пор продолжает скрывать от прессы. Родители считают эту информацию слишком личной.
Известная российская певица Нюша стала мамой 6 ноября 2018 года. Роды проходили в одной из клиник Майами, где ей во всем помогал супруг Игорь Сивов. Звезда настояла на том, чтобы ее возлюбленный присутствовал при родах.
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С Рождеством вас, мои дорогие 😘 Бесконечной любви и счастья вам и вашим близким 💫✨ #счастье #любовь #бесконечность #нюша #nyusha
Ранее Нюша показала подписчикам, как кормит грудью свою дочку.