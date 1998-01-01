Студентка умерла на занятиях в московском колледже

18-летняя студентка отделения информационных систем и программирования одного из московских колледжей умерла во время занятий в среду, 30 января, сообщает MK.RU.

Девушка почувствовала себя плохо во время второго урока и пожаловалась на сильную головную боль. Преподаватели незамедлительно вызвали скорую, но к приезду медицинской бригады студентка была уже мертва.

Позднее родители девушки рассказали, что дочь давно страдала сосудистым заболеванием и находилась под постоянным наблюдением врачей. Предварительная причина смерти студентки — инсульт.

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