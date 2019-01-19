Скандал разрастается: Экс-возлюбленная Головина подала на Самбурскую в суд

, 17:41 148

Не выдержав постоянных оскорблений в свой адрес, Светлана Белогурова обратилась к судебным приставам.

Фото: Instagram @samburskaya

Скандал с участием звезды «Универа» Настасьи Самбурской и экс-возлюбленной Александра Головина Светланы Белогуровой набирает обороты. Девушки не упускают момента осыпать друг друга оскорблениями и высказать нелицеприятную критику в адрес соперницы. В конфликте оказалась замешана и адвокат Белогуровой, Екатерина Гордон.

Подписчики долго наблюдали в Instagram за перепалкой российских знаменитостей. Однако заявление Самбурской о том, что Белогурова зачала с Головиным дочь, находясь якобы в состоянии алкогольного опьянения, стало последней каплей. «Несчастная» мать не выдержала резкой критики в свой адрес и обратилась в суд, обвинив актрису в клевете.

Адвокат Екатерина Гордон прокомментировала поведение российской телезвезды.

— Госпожа Самбурская известна тем, что не следит за своим языком, но обвиняя Свету в наркомании, она нарушает закон. Свете надоело терпеть оскорбления и клевету. Мы поставили условную компенсацию в десять тысяч рублей — по слухам так оценивают выступление Самбурской как певицы, ну, и, конечно, будем требовать опровержения. От себя добавлю, что на Самбурскую можно долго не реагировать, например, как я не реагирую на агрессивного бомжа у ларька или пьяного соседа. Но в тот момент, когда начинают оскорблять детей, клеветать и мешать мне работать, я обращаюсь в полицию, — приводит слова Гордон Starhit.

 
 
 
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Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)

Безусловно, Самбурская не сможет оставить такую реплику без внимания. Сравнение с «агрессивным бомжом» или «пьяным соседом» прямодушная артистка точно не пропустит мимо ушей. Чем это высказывание обернется для Екатерины Гордон, пока остается только догадываться.

А ведь изначально отношения Настасьи и Светланы строились на уважении и доверии. Актриса пожалела Белогурову, пустила ее с новорожденной пожить в свою квартиру, помогала финансово, предлагала нанять няню, обещала в скором времени организовать тест на отцовство и многое другое. Единственным условием для этого было хранить молчание и не идти на телешоу. Но Белогурова поступила иначе. Звезда «Универа» пришла в крайнее возмущение, узнав, что ее знакомая экс-танцовщица балета «Тодес», вопреки договоренности, сделала достоянием общественности свои жизненные неурядицы. Она обратилась к главе юридического агентства «Гордон и сыновья» Екатерине Гордон и сказала, что растит восьмимесячную дочь Оливию, отцом которой, по ее словам, является актер Александр Головин. Мать пожаловалась, что мужчина оставил ее во время беременности и отказался признавать дочь.

Ранее Пятый канал сообщал, что Настасья Самбурская нашла, чем ответить на критику со стороны Екатерины Гордон, поставившей под сомнение ее актерские таланты. Актриса пригласила всех желающих оценить ее выступление на сцене «Театра на Малой Бронной», где накануне состоялась премьера спектакля «Макбет».

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