Четыре человека погибли в ДТП с маршруткой и лесовозом под Иркутском

Четыре человека погибли, еще пять были госпитализированы в результате ДТП, которое произошло на трассе Иркутск — Усть-Уда возле села Александровское около 7 часов утра по местному времени в четверг, 31 января.

Водитель маршрутного такси врезался в стоявший на проезжей части лесовоз, груженый бревнами. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Сейчас на месте работают медики, сотрудники ГИБДД и полицейские. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что машина участкового заблокировала «скорую» на узкой дороге.