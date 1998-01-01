Весны как спасения ждут сейчас жители почти всей Европы и США. Германию, Британию, Польшу заметает снегом и сдувает ветром. Трехметровые сугробы, 30-градусные морозы и ураганный ветер — испытание не для теплолюбивых европейцев. Замерзающие города сейчас больше напоминают снежную пустыню.

На Среднем западе США низкая температура пытается обновить рекорды. В Чикаго зарегистрированы 32 градуса ниже нуля. Такого не было 35 лет. На улицах некоторых крупных городов — пустынно, занятия в школах отменены, большинство работодателей разрешили сотрудникам не приходить на работу. Редчайший случай — временно деятельность приостановила даже почтовая служба США.

В британском Манчестере из-за непогоды закрыты почти 200 школ. С перебоями работает аэропорт. Отменены десятки авиарейсов. Подробнее — в материале Александра Сиротина.

Ранее Пятый канал рассказывал, что жертвами аномальных морозов в США стали несколько человек.