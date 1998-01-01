Морозы в США бьют рекорды 35-летней давности — видео

, 10:49 Эфирная новость 126

В школах отменены занятия, некоторые компании разрешили сотрудникам не приходить на работу.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Погода 3562

Весны как спасения ждут сейчас жители почти всей Европы и США. Германию, Британию, Польшу заметает снегом и сдувает ветром. Трехметровые сугробы, 30-градусные морозы и ураганный ветер — испытание не для теплолюбивых европейцев. Замерзающие города сейчас больше напоминают снежную пустыню.

На Среднем западе США низкая температура пытается обновить рекорды. В Чикаго зарегистрированы 32 градуса ниже нуля. Такого не было 35 лет. На улицах некоторых крупных городов — пустынно, занятия в школах отменены, большинство работодателей разрешили сотрудникам не приходить на работу. Редчайший случай — временно деятельность приостановила даже почтовая служба США.

В британском Манчестере из-за непогоды закрыты почти 200 школ. С перебоями работает аэропорт. Отменены десятки авиарейсов. Подробнее — в материале Александра Сиротина.

Ранее Пятый канал рассказывал, что жертвами аномальных морозов в США стали несколько человек.

Тема:
Погода 3562
29 янв
Крыши сразу двух домов обрушились под тяжестью снега в Волгоградской области
29 янв
Очередной снежный циклон надвигается на Центральную Россию
29 янв
Лопату не убираем: Синоптики обещают холодный и снежный март
29 янв
Видео: Смертоносные и разрушительные снегопады обрушились на Россию
28 янв
Видео: Непогода на юге Англии проверяет пилотов на профпригодность
28 янв
Видео: Сильнейшие снегопады бушуют в российских регионах
28 янв
Видео: Меньше, чем за двое суток в Москве выпала половина месячной нормы осадков
27 янв
Появились первые кадры с места жесткой посадки вертолета в Нижегородской области
27 янв
В московских аэропортах отменяют вылеты из-за снегопада
26 янв
В Москве бушует непогода — снегопад грозит побить рекорд последних 70-ти лет

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

12:19
Джоли устроила Питту испытание ради встречи с детьми
12:14
В Петербурге готовы к проведению матчей ЧЕ-2020
12:03
В США скончался актер из легендарного «Терминатора»
12:00
«Великий крест»: патриарх Кирилл о руководстве РПЦ, будущем православия, расколе на Украине и воспитании молодежи
11:42
Крупную сумму нашли в кабинете начальника штаба МВД Ингушетии
11:26
Украина нуждается в оружии, способном «бить вглубь России»
11:20
«Они вернулись!»: Уилл Смит поделился фото со съемок «Плохих парней — 3»
11:14
Золотые слитки и оружие: видео обыска у арестованного сенатора Рауфа Арашукова
11:05
Заболел? В отпуск! Новая инициатива карельского депутата
10:49
Морозы в США бьют рекорды 35-летней давности — видео
10:35
Хрупкая контролер московского метро встала на пути вооруженного безбилетника
10:30
В Венесуэле пропал фотограф испанского СМИ
10:14
Видео: бывший следователь на Алтае приговорен к 10 годам за взятку
9:59
В Японии на интернет-аукционе торговали ураном
9:43
В московском Дептрансе опровергли возможные проблемы с доставкой продуктов
9:31
Минюст не будет смягчать уголовную ответственность за коррупционные преступления
9:01
Джон Керри: Трамп позорит страну на мировой арене
8:55
МИД РФ: США заняли абсолютно деструктивную позицию по вопросу ДРСМД
8:42
Хуан Гуайдо рассказал о тайных встречах с венесуэльскими военными
8:37
Нездоровая сестра Эвелины Бледанс вышла из тюрьмы и просит о помощи

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет новый боевик — многосерийный фильм «Стражи Отчизны». За несколько пафосным названием скрывается острый и закрученный сюжет.

5-tv.ru

Реклама